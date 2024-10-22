Отчет Программы развития ООН: число бедных на палестинских территориях удвоилось с начала года

Согласно отчету, опубликованному Программой развития ООН, число жителей палестинских территорий, живущих ниже уровня бедности, с начала 2024 года удвоилось, достигнув 73,4% от всего населения этих территорий.

"Это стало прямым следствием войны. Война ведь не только уничтожает инфраструктуру. Она несет бедность, потерю средств к существованию. С социально-экономической точки зрения, Палестина отброшена назад на годы, если не на десятилетия", – заявляет глава агентства Ахим Штейнер.

Также отмечается, что безработица достигла на палестинских территориях составляет 49,9%. Если бы не война, утверждают авторы отчета, она составляла бы всего 14,8%. Количество мусора, образовавшегося в результате израильских ударов по Газе, Программа развития ООН оценивает в 42 миллиона тонн.

При этом математика, как ее приводит сайт Arab News, у авторов отчета хромает. Они утверждают, что число живущих ниже уровня бедности удвоилось. При этом сейчас бедных палестинцев насчитывается 4,1 миллиона, а их прибавление с начала 2024 года составило 2,61 млн. человек.