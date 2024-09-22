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Ближний Восток

Взрыв на шахте в Иране, десятки погибших

время публикации: 22 сентября 2024 г., 09:18 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 09:32
Взрыв на шахте в Иране, десятки погибших
AP Photo/Ebrahim Noroozi

По меньшей мере 30 человек погибли 17 пострадали при взрыве на угольной шахте в районе города Табас на востоке Ирана. Об этом сообщило иранское телевидение. По первоначальной информации, есть и заблокированные шахтеры.

Как передает агентство IRNA, взрыв метана одновременно произошел на двух участках, которые находятся в двух километрах друг от друга, однако используют общую инфраструктуру.

Глава спасательных служб провинции Южный Хорасан Мухаммад Али Ахунди сообщил, что, несмотря на прилагаемые спасателями усилия, число погибших может возрасти. На место прибыл губернатор провинции. Начато расследование.

Ближний Восток
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