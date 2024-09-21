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Ближний Восток

Аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские государства "разорвать любые связи с Израилем"

время публикации: 21 сентября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 21:36

Духовный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи выступил в субботу, 21 сентября, на тридцать восьмой Международной конференции исламского единства, призвав арабские страны "проявить солидарность перед лицом сионистского врага", сообщает "Аль-Манар".

Хаменеи призвал мусульманские государства разорвать "любые, как политические, так и экономические, связи с Израилем, который, не достигнув успеха в борьбе с героями сопротивления, обрушил свой гнев на младенцев и женщин".

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, также выступавший на конференции, заявил, что причина, по которой "Израиль продолжает совершать свои злодеяния, это отсутствие единства среди мусульман".

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