"Аль-Маядин": нанесен удар с воздуха по автомобилю к северу от Тиры

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает: утром 23 апреля ракетным ударом с воздуха был атакован автомобиль, следовавший между Абу аль-Асуадом и Адлуном, к северу от Тиры (примерно в 35 км от границы с Израилем).

Свидетели говорят, что ракета была выпущена беспилотником.

В результате взрыва автомобиль отбросило примерно на десять метров на обочину.

Убит мужчина. Его личность устанавливается.

Информация о последствиях этого удара уточняется.