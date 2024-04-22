В ООН подан отчет: Израиль не доказал факт причастности UNRWA к террору

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш принял рекомендации независимой следственной группы, изучившей данные об участии Агентства ООН по помощи палестинских беженцев в террористической деятельности на территории сектора Газы и вынесшей вердикт, что UNRWA сохраняла нейтралитет, а "Израиль не доказал факта участия сотрудников агентства в терроризме".

Он договорился с главой UNRWA Филиппе Лазарини о том, что агентство при поддержке генерального секретаря разработает план по реализации рекомендаций комиссии, а также призвал все заинтересованные стороны активно поддерживать UNRWA, которое является "единственным спасением палестинских беженцев в регионе".

В отчете, подготовленном бывшим министром иностранных дел Франции Катрин Колонна, указано, что "Израиль не смог предоставить доказательства утверждений о том, что сотрудники UNRWA в секторе Газы связаны с террористическими организациями".

В этом отчете указано, что UNRWA "незаменима для палестинцев в Газе, в Иордании, в Ливане, в Сирии и на Западном берегу (в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, – прим. ред.), и "хотя для обеспечения нейтралитета можно применять более сильные механизмы, уже сейчас UNRWA добилась значительного прогресса в проверках и внутреннем контроле, "с целью обеспечения соблюдения гуманитарных принципов".

Напомним, по данным Израиля, не менее 12 сотрудников UNRWA были непосредственно причастны к резне в "черную субботу" 7 октября, еще 30 помогали или содействовали совершению этих терактов, и 12% сотрудников организации связаны с террористическими группировками.