Саудовская Аравия вводит тюремный срок для нарушителей режима Хаджа

За несколько недель до начала Хаджа министерство внутренних дел Саудовской Аравии предупредило, что иностранным паломникам, которые после его завершения останутся в королевстве, будет грозить штраф в 13000 долларов и тюремное заключение до полугода с последующей депортацией.

Министерство по делам Хаджа подчеркнуло, что для участия в паломничестве иностранцам требуется особое разрешение, и обычной туристической визы недостаточно. С 23 апреля въезд в Мекку и Медину разрешается только жителям этих городов, работникам святых мест и паломникам, у которых есть разрешение.

Министерство также предписала участникам Умры – малого паломничества – покинуть Саудовскую Аравию до 29 апреля. Умра завершилась в начале месяца.

Ответственность за нарушение визового режима вводится и для компаний, организующих паломничество. Штраф за каждого оставшегося в королевстве составит 26659 долларов.