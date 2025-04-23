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Ближний Восток

Саудовская Аравия вводит тюремный срок для нарушителей режима Хаджа

время публикации: 23 апреля 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 12:19
Саудовская Аравия вводит тюремный срок для нарушителей режима Хаджа
Saudi Media Ministry via AP

За несколько недель до начала Хаджа министерство внутренних дел Саудовской Аравии предупредило, что иностранным паломникам, которые после его завершения останутся в королевстве, будет грозить штраф в 13000 долларов и тюремное заключение до полугода с последующей депортацией.

Министерство по делам Хаджа подчеркнуло, что для участия в паломничестве иностранцам требуется особое разрешение, и обычной туристической визы недостаточно. С 23 апреля въезд в Мекку и Медину разрешается только жителям этих городов, работникам святых мест и паломникам, у которых есть разрешение.

Министерство также предписала участникам Умры – малого паломничества – покинуть Саудовскую Аравию до 29 апреля. Умра завершилась в начале месяца.

Ответственность за нарушение визового режима вводится и для компаний, организующих паломничество. Штраф за каждого оставшегося в королевстве составит 26659 долларов.

Ближний Восток
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