Новые власти Сирии арестовали лидеров палестинского "Исламского джихада"

В Сирии арестованы два члена руководства палестинского "Исламского джихада". Об этом сообщила как сама террористическая группировка, так и министерство внутренних дел нового сирийского режима.

Один из арестованных – Халид Халид, глава сирийского отделения группировки, второй – его ближайший сподвижник Ясер аль-Зафари. Согласно New York Times, они были задержаны еще пять дней назад. Причина ареста не называется.

"Исламский джихад" – сателлит Ирана, который покровительствовал и режиму Башара Асада. Большую часть правления Асадов Сирия была одной из баз палестинских террористических группировок.

Как отмечает издание, арест лидеров группировки – явное свидетельство, что маятник качнулся в другую сторону. По информации газеты, борьба с экстремистскими группировками – одно из условий снятия санкций, выдвинутых администрацией США.