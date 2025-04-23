x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 13:00
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Новые власти Сирии арестовали лидеров палестинского "Исламского джихада"

Иран
Сирия
Исламский джихад
время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 12:19
Новые власти Сирии арестовали лидеров палестинского "Исламского джихада"
AP Photo/Omar Sanadiki

В Сирии арестованы два члена руководства палестинского "Исламского джихада". Об этом сообщила как сама террористическая группировка, так и министерство внутренних дел нового сирийского режима.

Один из арестованных – Халид Халид, глава сирийского отделения группировки, второй – его ближайший сподвижник Ясер аль-Зафари. Согласно New York Times, они были задержаны еще пять дней назад. Причина ареста не называется.

"Исламский джихад" – сателлит Ирана, который покровительствовал и режиму Башара Асада. Большую часть правления Асадов Сирия была одной из баз палестинских террористических группировок.

Как отмечает издание, арест лидеров группировки – явное свидетельство, что маятник качнулся в другую сторону. По информации газеты, борьба с экстремистскими группировками – одно из условий снятия санкций, выдвинутых администрацией США.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook