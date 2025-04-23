Глава МИД Ливана выступил против посла Ирана, раненного в "пейджерную атаку"

Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи вызвал к себе посла Ирана в Бейруте Моджтабу Амани, чтобы выразить ему протест в связи с публикацией в социальных сетях поста в поддержку группировки "Хизбалла".

О тесных связях дипломата с группировкой может свидетельствовать тот факт, что он получил тяжелые ранения во время "пейджерной атаки", проведенной Израилем против боевиков "Хизбаллы", долго лечился в Иране и вернулся в Бейрут только в декабре 2024 года.

Несколько дней назад Амани опубликовал пост, в котором заявил, что призывы разоружить "Хизбаллу" – часть заговора против Ливана. "Как можно призывать к этому, когда США продолжают вооружать сионистов?" – спрашивает он, предрекая Ливану судьбу Сирии, Ирака и Ливии.

С призывом к разоружению группировки выступает новый президент Ливана Жозеф Аун. Глава ливанского МИДа заявил, что тот пересек красную черту, а его заявление – вмешательство во внутренние дела страны.