Сильное землетрясение на западе Турции, есть разрушения
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:22
Днем в среду, 23 апреля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в 39 километрах юго-западней Бююкчекмедже, в 26 км к югу от Силиври. Очаг залегал на глубине 6 километров.
Сильные подземные толчки ощущались в Стамбуле.
Предварительно: есть значительные разрушения.
Напомним, что в феврале 2023 года жертвами сильных землетрясений на юге Турции и в приграничных районах Сирии стали около 50 тысяч человек.