Сильное землетрясение на западе Турции, есть разрушения

Днем в среду, 23 апреля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 39 километрах юго-западней Бююкчекмедже, в 26 км к югу от Силиври. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Сильные подземные толчки ощущались в Стамбуле.

Предварительно: есть значительные разрушения.

Напомним, что в феврале 2023 года жертвами сильных землетрясений на юге Турции и в приграничных районах Сирии стали около 50 тысяч человек.