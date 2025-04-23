x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 14:40
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сильное землетрясение на западе Турции, есть разрушения

время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:22
Сильное землетрясение на западе Турции, есть разрушения
AP Photo/Slamet Riyadi

Днем в среду, 23 апреля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 39 километрах юго-западней Бююкчекмедже, в 26 км к югу от Силиври. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Сильные подземные толчки ощущались в Стамбуле.

Предварительно: есть значительные разрушения.

Напомним, что в феврале 2023 года жертвами сильных землетрясений на юге Турции и в приграничных районах Сирии стали около 50 тысяч человек.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 марта 2023

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии с февраля стали около 57 тысяч человек