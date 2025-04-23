Власти Турции сообщили о сотнях пострадавших в результате землетрясения на западе страны

Власти Турции заявляют, что в результате сегодняшнего землетрясения на западе страны жертв нет. Утверждается, что в Стамбуле, в районе Фатих, обрушилось одно пустовавшее здание. Жители девяти домов были эвакуированы.

При этом МВД Турции подтверждают около 130 повторных подземных толчков магнитудой до 5,9.

Хотя власти настаивают на том, что в результате землетрясения на этот раз никто не погиб, минздрав Турции подтвердил, что только в Стамбуле пострадали почти 240 человек. В основном речь идет о падениях с высоты из-за паники, заявил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

Днем в среду, 23 апреля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 39 километрах юго-западней Бююкчекмедже, в 26 км к югу от Силиври. Очаг залегал на глубине 6 километров. Сильные подземные толчки ощущались в Стамбуле.

Напомним, что в феврале 2023 года жертвами сильных землетрясений на юге Турции и в приграничных районах Сирии стали около 50 тысяч человек.