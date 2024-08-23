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Ближний Восток

"Хизбалла" подтвердила, что в результате атаки ВВС ЦАХАЛа убит Мухаммад Махмуд Наджам

время публикации: 23 августа 2024 г., 17:40 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 17:44

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила, что в результате атаки ВВС ЦАХАЛа убит ее боевик Мухаммад Махмуд Наджам.

О его ликвидации ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, назвав Наджама одним из командиров ракетного подразделения.

По данным ЦАХАЛа, это пятый террорист "Хизбаллы", ликвидированный за сегодняшний день на юге Ливана.

Ближний Восток
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