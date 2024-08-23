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Ближний Восток

Австралия возглавит морскую миссию в Красном море, но свои корабли для борьбы с хуситами не пришлет

время публикации: 23 августа 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 07:10
Австралия возглавит морскую миссию в Красном море, но свои корабли для борьбы с хуситами не пришлет
AP Photo/Bullit Marquez

В октябре командование Объединенной оперативной группой 153, созданной для защиты торговых судов в Красном море и Аденском заливе от нападений йеменских хуситов, перейдет от Италии к Австралии.

Министр обороны Ричард Марлз заявил, что это решение подтверждает 20-летнее участие Австралии в многонациональном морском партнерстве и приверженность страны международным правилам.

Однако Австралия не пришлет на Ближний Восток ни одного своего военного корабля. Все австралийское представительство в группе 153 – это 16 человек в штабе группы в Бахрейне.

Оппозиция раскритиковала правительство за отказ направить военный корабль для этой миссии. Теневой министр обороны Эндрю Хасти охарактеризовал действия правительства как "перестановку людей и столов в зоне операций".

При этом, как сообщает телекомпания ABC, источники в оборонном ведомстве выразили сомнения в способности Королевского австралийского флота в настоящее время направить адекватно защищенный военный корабль в опасную зону конфликта.

Начальник военно-морского флота вице-адмирал Марк Хэммонд ранее заявил, что, учитывая небольшой размер флота и другие обязанности, Австралия лучше подготовлена для предоставления высококвалифицированного персонала для штабных функций, чем для развертывания кораблей.

Ближний Восток
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