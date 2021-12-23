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NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 декабря 2021 г., 13:48

Переговоры об иранских ядерных разработках возобновятся 27 декабря

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Переговоры об иранских ядерных разработках возобновятся 27 декабря

Заместитель Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики Энрико Мора сообщил, что восьмой раунд проходящих в Вене переговоров о возвращении к соглашению о судьбе иранской ядерной программы пройдет 27 декабря.

"Совместная комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий встретится, чтобы обсудить дальнейшие действия", - заявил он, используя официальное название венских соглашений 2015 года. Чиновник призвал как можно скорее найти решение всех ключевых вопросов.

После прихода к власти в США президента Джо Байдена было проведено семь раундов переговоров. После каждого из них стороны рапортуют о положительной обстановке, но преодолеть разногласия не удается.


Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью израильским СМИ заявил, что у сторон остается еще несколько недель, чтобы прийти к соглашению, потом переговоры будут прекращены.

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