Переговоры об иранских ядерных разработках возобновятся 27 декабря

Заместитель Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики Энрико Мора сообщил, что восьмой раунд проходящих в Вене переговоров о возвращении к соглашению о судьбе иранской ядерной программы пройдет 27 декабря.

"Совместная комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий встретится, чтобы обсудить дальнейшие действия", - заявил он, используя официальное название венских соглашений 2015 года. Чиновник призвал как можно скорее найти решение всех ключевых вопросов.

После прихода к власти в США президента Джо Байдена было проведено семь раундов переговоров. После каждого из них стороны рапортуют о положительной обстановке, но преодолеть разногласия не удается.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью израильским СМИ заявил, что у сторон остается еще несколько недель, чтобы прийти к соглашению, потом переговоры будут прекращены.