На юге Ливана атакованы миротворцы ООН

Ирландские военнослужащие, входящие в состав контингента ООН на юге Ливана, были атакованы жителями деревни Шакра в окрестностях Бинт Джбейля. На помощь миротворцам пришел патруль ливанской армии.

Как сообщается, "голубые каски", приехав в деревню, начали фотографировать различные объекты. Местным жителям это не понравилось, они окружили машину и начали забрасывать ее камнями. Некоторые забрались на автомобиль.

Командование UNIFIL осудило создание помех деятельности миротворцев, чей мандат определен Советом безопасности ООН. Заявление призывает ливанские власти выявить виновных и отдать их под суд.

Инцидент произошел через сутки после визита в Ливан Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал политические силы объединиться в преодолении кризиса и назвал "Хизбаллу" главной проблемой страны, призвав ее разоружиться и стать обычной политической партией.