Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 декабря 2021 г., 10:20

США перехватили крупный груз вооружений, предназначенных для хуситов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
США перехватили крупный груз вооружений, предназначенных для хуситов

Командование Пятого американского флота сообщило, что в Аравийском море военными моряками была остановлена для досмотра рыбацкая шхуна, на борту которой находилось 1400 автоматов Калашникова и 226000 патронов к АК-47.

Как установлено, судно вышло из Ирана и направлялось в Йемен, а груз был предназначен для хуситов. Все пять членов экипажа были йеменцами, их доставят на родину. После того, как с судна, шедшего без флага, были выгружены контрабандные вооружения, его затопили.

Пресс-служба флота напоминает, что с начала 2021 года было перехвачено 8700 единиц оружия, предназначенного для хуситов. Среди вооружений – противотанковые ракеты российского производства, китайское стрелковое оружие, ручные гранатометы.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 08 декабря 2021
ВМФ США перехватил крупнейший груз иранских вооружений
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 сентября 2021
Иранский генерал: "За границами страны действуют шесть наших армий"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:48 Переговоры об иранских ядерных разработках возобновятся 27 декабря
11:20 На юге Ливана атакованы миротворцы ООН
11:02 Салливан: переговоры с Ираном продлятся не дольше нескольких недель
10:20 США перехватили крупный груз вооружений, предназначенных для хуситов
23:04 Палестинские СМИ: возле Рамаллы солдатами ЦАХАЛа застрелен 26-летний палестинский араб
22:31 Эрдоган встретился с раввинами и выразил надежду на нормализацию отношений с Израилем
15:40 ALMA: на вооружении "Хизбаллы" 2000 БПЛА
13:04 СМИ: Израиль угрожает ликвидировать второго человека в ХАМАСе Салаха аль-Арури
11:11 Иран обвинил Саудовскую Аравию в смерти посла в Йемене
09:32 Washington Post: спецслужбы ОАЭ использовали израильскую программу для слежки за невестой Хашогги
Загрузка...