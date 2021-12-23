США перехватили крупный груз вооружений, предназначенных для хуситов
Командование Пятого американского флота сообщило, что в Аравийском море военными моряками была остановлена для досмотра рыбацкая шхуна, на борту которой находилось 1400 автоматов Калашникова и 226000 патронов к АК-47.
Как установлено, судно вышло из Ирана и направлялось в Йемен, а груз был предназначен для хуситов. Все пять членов экипажа были йеменцами, их доставят на родину. После того, как с судна, шедшего без флага, были выгружены контрабандные вооружения, его затопили.
Пресс-служба флота напоминает, что с начала 2021 года было перехвачено 8700 единиц оружия, предназначенного для хуситов. Среди вооружений – противотанковые ракеты российского производства, китайское стрелковое оружие, ручные гранатометы.
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