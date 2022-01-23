Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 января 2022 г., 21:49

Саммит ЛАГ отложен из-за коронавируса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Саммит ЛАГ отложен из-за коронавируса

Лига арабских государств отложила на неопределенный срок саммит, который должен был состояться в Алжире в марте 2022 года. Причиной этого стал коронавирус. Предыдущий саммит состоялся еще до начала пандемии – в 2019 году.

"Саммиты проходят ежегодно, в марте месяце. Но принимающая сторона решила отложить встречу, поскольку нет гарантии, что удастся собрать необходимый для его работы кворум", - заявил помощник Генерального секретаря ЛАГ Хосам Захи.

Новая дата будет объявлена в начале марта на конференции министров иностранных дел Лиги. Она должна пройти в плановом режиме.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:49 Саммит ЛАГ отложен из-за коронавируса
15:39 В Турции арестована телеведущая, сравнившая Эрдогана с волом
14:16 Бои между курдами и боевиками ИГ в Сирии, более 100 погибших
13:45 ВМФ США перехватили судно с иранской контрабандой для хуситов
12:09 Глава МИД Кувейта прибыл в Ливан с визитом примирения
11:53 В ОАЭ запретили использование частных самолетов и БПЛА
09:38 ПА требует создания международной комиссии по расследованию "резни в Тантуре" в 1948 году
07:23 США ввели санкции против трех граждан Ливана и 10 компаний, связанных с "Хизбаллой"
20:11 Катар профинансирует проект по переоборудованию электростанции Газы под природный газ
14:06 Боевики ИГ атаковали военную базу к северу от Багдада, убив 11 солдат
Загрузка...