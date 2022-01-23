Саммит ЛАГ отложен из-за коронавируса

Лига арабских государств отложила на неопределенный срок саммит, который должен был состояться в Алжире в марте 2022 года. Причиной этого стал коронавирус. Предыдущий саммит состоялся еще до начала пандемии – в 2019 году.

"Саммиты проходят ежегодно, в марте месяце. Но принимающая сторона решила отложить встречу, поскольку нет гарантии, что удастся собрать необходимый для его работы кворум", - заявил помощник Генерального секретаря ЛАГ Хосам Захи.

Новая дата будет объявлена в начале марта на конференции министров иностранных дел Лиги. Она должна пройти в плановом режиме.