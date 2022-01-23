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NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 января 2022 г., 15:39

В Турции арестована телеведущая, сравнившая Эрдогана с волом

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Телеведущая Седеф Кабаш

В Турции по подозрению в оскорблении президента Реджепа-Тайипа Эрдогана арестована известная журналистка Седеф Кабаш. Суд отказал ей в освобождении под залог. Ей угрожает до четырех лет лишения свободы.

Кабаш не упоминала Эрдогана. Она всего лишь процитировала старинную пословицу, что если вол попадает в дворец, не он становится царем, а дворец – хлевом. Заявление было сделано во время телепередачи, а затем повторено в социальной сети Twitter.

Пресс-секретарь президента Фахреттин Алтун назвал слова ведущей безответственными и аморальными. По его мнению, тот, кто нелестно отзывается о главе государства, плохо относится и к самому государству. А министр юстиции Абдулхамит Гюль сказал, что Кабаш получит то наказание, которое заслужила.


С 2014 года, когда Эрдоган занял пост главы государства, было возбуждено 35500 дел об оскорблении президента. Почти 12000 их них закончились обвинительным приговором.

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