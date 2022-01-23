ВМФ США перехватили судно с иранской контрабандой для хуситов

Командование Пятого американского флота сообщило о перехвате в Оманском заливе судна, шедшего из Ирана с грузом удобрений, предназначавшихся для йеменских хуситов и служащих сырьем при изготовлении взрывчатки.

Как сообщается, 18 января эсминец Cole остановил для проверки шедшую без флага рыболовецкую шхуну дау. При обыске на ней было обнаружено 40 тонн мочевины, из которой можно кустарным способом изготовить взрывчатое вещество.

Это судно в прошлом уже останавливали для проверки у берегов Сомали. Тогда на его борту был обнаружен груз: несколько тысяч единиц стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.