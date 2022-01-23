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NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 января 2022 г., 12:09

Глава МИД Кувейта прибыл в Ливан с визитом примирения

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Глава МИД Кувейта прибыл в Ливан с визитом примирения

Министр иностранных дел Кувейта шейх Ахмад Насер аль-Мухаммад ас-Сабах заявил, что цель его визита в Ливан – продемонстрировать солидарность с ливанским народом. Это заявление было сделано после встречи с премьер-министром Наджибом Микати.

Шейх Ахмад стал первым высокопоставленным представителем монархий Персидского залива, посетившим Ливан после того, как ливанский министр информации Джордж Кордахи обвинил Саудовскую Аравию в военных преступлениях в Йемене. Кордахи пришлось подать в отставку под международным и внутренним давлением.

Представитель Кувейта сообщил, что его визит согласован с другими участниками Совета сотрудничества государств Залива. Саудовская Аравия и ее союзники опасаются, что в условиях изоляции Ливан станет фактически иранским протекторатом.


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