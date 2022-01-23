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NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 января 2022 г., 11:53

В ОАЭ запретили использование частных самолетов и БПЛА

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В ОАЭ запретили использование частных самолетов и БПЛА

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало распоряжение, запрещающее использование частных беспилотных летательных аппаратов и самолетов малой авиации.

Распоряжение вступило в силу 22 января. Оно делает исключение для компаний, использующих беспилотники и самолеты в коммерческих целях, однако для такого их использования требуется получить разрешение властей. Также отмечается, что к нарушителям будут приняты меры.

Напомним, что несколько дней назад йеменские хуситы задействовали БПЛА при ударе по нефтехранилищу и международному аэропорту в Абу-Даби. Три человека погибли, шестеро пострадали, стратегическим объектам был нанесен ущерб.


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