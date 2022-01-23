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NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 января 2022 г., 09:38

ПА требует создания международной комиссии по расследованию "резни в Тантуре" в 1948 году

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ПА требует создания международной комиссии по расследованию "резни в Тантуре" в 1948 году

Палестинская администрация призвала к созданию международной комиссии по расследованию событий, происшедших 22-23 мая 1948 года в арабской деревне Тантура, которая находилась на средиземноморском побережье недалеко от Дора.

Несколько дней назад газета "Гаарец" сообщила об обнаружении массового захоронения, в котором, согласно публикации, находится около 200 тел мирных жителей, убитых во время устроенной израильтянами резни. Братская могила находилась под парковкой пляжа Дор.

"Преступления оккупантов не завершились в 1948 году, они продолжаются – в расистском, полном ненависти стиле. Поэтому мы требуем создания международной комиссии по расследованию", - сообщило министерство иностранных дел ПА.


"Необходима также широкая общественная кампания, которая восстановила бы справедливость в отношении жертв и покарала бы израильские официальные лица и учреждения, которые пытаются замести следы подобных преступлений", - говорится в заявлении.

Телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что публикация израильского издания вызвала гнев многих палестинцев. По их мнению, даже рассказ "Гаарец" преподносит историю Накбы с точки зрения "израильских колониалистов", а не их палестинских жертв.

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