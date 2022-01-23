Бои между курдами и боевиками ИГ в Сирии, более 100 погибших
По меньшей мере 120 человек погибли в непрекращающихся четвертые сутки боях между курдскими ополченцами и боевиками "Исламского государства" в городе Хасаке на северо-востоке Сирии.
Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, джихадисты атаковали контролируемую курдами тюрьму, где содержатся члены ИГ. Среди погибших 77 джихадистов и 39 курдских бойцов. Погибли также несколько мирных жителей.
На помощь курдам пришли ВВС возглавляемой США международной коалиции. Несмотря на значительные потери, боевикам ИГ удалось ворваться на территорию тюрьмы и освободить сотни своих товарищей, в том числе полевых командиров.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 января 2022
Боевики ИГ атаковали тюрьму на северо-востоке Сирии, курды сообщают о десятках убитых
Боевики ИГ атаковали тюрьму на северо-востоке Сирии, курды сообщают о десятках убитых