Бои между курдами и боевиками ИГ в Сирии, более 100 погибших

По меньшей мере 120 человек погибли в непрекращающихся четвертые сутки боях между курдскими ополченцами и боевиками "Исламского государства" в городе Хасаке на северо-востоке Сирии.

Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, джихадисты атаковали контролируемую курдами тюрьму, где содержатся члены ИГ. Среди погибших 77 джихадистов и 39 курдских бойцов. Погибли также несколько мирных жителей.

На помощь курдам пришли ВВС возглавляемой США международной коалиции. Несмотря на значительные потери, боевикам ИГ удалось ворваться на территорию тюрьмы и освободить сотни своих товарищей, в том числе полевых командиров.