Парламент Ирака принял закон, разрешающий выдавать девочек замуж с девяти лет

Парламент Ирака утвердил поправки к закону о личном статусе, позволяющий гражданам решать, какое законодательство будет распространяться на них в семейной сфере – гражданское, шиитское или суннитское.

Наиболее принципиальным вопросом является брачный возраст. Закон, принятый в 1959 году, разрешает вступать в брак не раньше 18 лет. Однако суннитская трактовка шариата снижает брачный возраст до 15 лет, а шиитская – до девяти.

Правозащитные организации подвергли новый закон резкой критике. "Для девушек и женщин это будет иметь катастрофические последствия. Выдача замуж девочек лишает их детства. Также нарушаются механизмы развода, опеки, алиментов, наследства", – цитирует CNN представительницу Лигиженщин Ирака Интисар аль-Майяли.

Отметим, что браки подростков были распространены в стране и ранее. Согласно исследованию ООН, проведенному в 2023 году, около 28% иракских девушек выходили замуж, не достигнув 18 лет – несмотря на противозаконность такого замужества.