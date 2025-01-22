Журналистку, интервьюировавшую Эдраи, задержали для допроса в Бейруте и отпустили

В среду, 22 января, в аэропорту "Рафик Харири" в Бейруте службами безопасности была задержана для допроса известная ливанская журналистка Лайяль аль-Ихтияр.

Как сообщает сайт Lebanon Debate, задержанную доставили к следственному судье в Бейруте Фади Савану, который допросил ее и сразу же отпустил.

Поводом для допроса стало давнее интервью, которое Лайяль аль-Ихтияр, корреспондентка саудовского телеканала "Аль-Арабия", в октябре 2023 года, вскоре после начала войны "Железные мечи", брала у руководителя арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа Авихая Эдраи.

Гражданам Ливана по закону запрещено контактировать с израильтянами. И, хотя аль-Ихтияр выступала как представительница саудовского телеканала, формально она нарушила ливанское законодательство.

В соцсетях отмечалось, что во время интервью с представителем ЦАХАЛа Лайяль аль-Ихтияр обращалась к нему как к "профессору Авихаю". Журналистка подверглась оскорблениям и травле со стороны сторонников "Хизбаллы". Некоторые критики называли ее "сионисткой", угрожали расправой и дали ей прозвище "Лайяль Эдраи".

Аль-Ихтияр тогда отвергла обвинения в свой адрес, заявив о "политическом, а не юридическом" характере претензий в ее адрес. При этом она отметила, что подобная реакция на интервью лишает ее возможности в скором времени посетить Ливан.

По всей видимости, после фактического поражения "Хизбаллы" и установления режима прекращения огня Лайяль аль-Ихтияр сочла возможным вернуться в Ливан. Задержание для допроса было формальностью. Так или иначе, об этом написали не только ливанские, но и израильские СМИ.