"Кан-11": Иран использует Турцию для передачи денег "Хизбалле"

В связи с тем, что Израиль отслеживает самолеты иранских авиакомпаний, иранские дипломаты используют иностранные авиакомпании для доставки денег "Хизбалле". Днем ранее об этом сообщила арабская редакция телеканала Sky News со ссылкой на источник в разведывательном сообществе Запада.

В четверг, 23 января, Рои Кейс, корреспондент телеканала "Кан-11", передал, что в последнее время Иран использует для этих целей территорию Турции, а точнее иностранные авиакомпании, летающие с территории Турции в Ливан.

Рои Кейс напомнил, что в начале января самолет компании Mahan Air, прибывший из Тегерана, был на несколько часов задержан в аэропорту Бейрута в связи с подозрением, что находившийся на его борту иранский дипломат имел при себе миллионы долларов для "Хизбалле". Пока в самолете производился досмотр, власти Ливана предупредили Тегеран, что деньги, если будут найдены, будут конфискованы. По словам Роя Кейса, после этого инцидента Иран пытается найти альтернативные пути доставки денег террористической организации.