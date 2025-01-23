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Ближний Восток

"Кан-11": Иран использует Турцию для передачи денег "Хизбалле"

Турция
Иран
Хизбалла
время публикации: 23 января 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 22:26
"Кан-11": Иран использует Турцию для передачи денег "Хизбалле"
AP Photo/Lefteris Pitarakis

В связи с тем, что Израиль отслеживает самолеты иранских авиакомпаний, иранские дипломаты используют иностранные авиакомпании для доставки денег "Хизбалле". Днем ранее об этом сообщила арабская редакция телеканала Sky News со ссылкой на источник в разведывательном сообществе Запада.

В четверг, 23 января, Рои Кейс, корреспондент телеканала "Кан-11", передал, что в последнее время Иран использует для этих целей территорию Турции, а точнее иностранные авиакомпании, летающие с территории Турции в Ливан.

Рои Кейс напомнил, что в начале января самолет компании Mahan Air, прибывший из Тегерана, был на несколько часов задержан в аэропорту Бейрута в связи с подозрением, что находившийся на его борту иранский дипломат имел при себе миллионы долларов для "Хизбалле". Пока в самолете производился досмотр, власти Ливана предупредили Тегеран, что деньги, если будут найдены, будут конфискованы. По словам Роя Кейса, после этого инцидента Иран пытается найти альтернативные пути доставки денег террористической организации.

Ближний Восток
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Ливан предупредил Иран: если в самолете из Тегерана будут обнаружены деньги, они будут конфискованы