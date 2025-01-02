Ливан предупредил Иран: если в самолете из Тегерана будут обнаружены деньги, они будут конфискованы

По информации ливанского телеканала MTV, в аэропорту Бейрута проводится тщательный досмотр самолета иранской авиакомпании Mahan Air, прибывшего из Тегерана.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на западные источники передал, что Тегеран отправил в Бейрут самолетом несколько миллионов долларов для "Хизбаллы".

По данным MTV, после этого сообщения службы безопасности Ливана предупредили "иранские власти", что самолет будет досмотрен и, если окажется, что он перевозил деньги, груз будет конфискован в пользу ливанского государства. В случае предварительного отказа от досмотра, самолету будет отказано в посадке.

По данным других ливанских СМИ, для иранского самолета была выделена взлетно-посадочная полоса наиболее удаленная от аэропорта, она также изолирована таким образом, чтобы не допустить к самолету посторонних лиц.