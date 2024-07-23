Китай объявил, что ФАТХ и ХАМАС подписали "Пекинскую декларацию" о "палестинском единстве"

Во вторник, 23 июля, министерство иностранных дел КНР объявило, что представители "палестинских политических фракций ФАТХ и ХАМАС" подписали в Пекине совместное заявление, направленное на "прекращение разногласий и построение палестинского единства".

В заявлении китайского МИДа сказано, что по итогам трехдневных встреч в Пекине было достигнуто соглашение ("Пекинская декларация"), которое было подписано представителями "14 палестинских фракций", включая ФАТХ и ХАМАС.

Переговоры проходили при участии министра иностранных дел КНР Вана И. ФАТХ представлял заместитель председателя центрального комитета этой партии Махмуд аль-Алуль. ХАМАС был представлен заместителем политбюро Мусой Абу Марзуком.

Китайские СМИ отмечают растущую роль Пекина на Ближнем Востоке. В 2023 году Китай выступил посредником в разрядке напряженности между Ираном и Саудовской Аравией – тогда Пекину удалось то, чего не смог добиться Вашингтон. Теперь, по всей видимости, Пекину удалось то, что не удалось Москве, – добиться подписания соглашения о примирении между ФАТХом и ХАМАСом. Многие ожидают, что именно Китай добьется рано или поздно "успокоения" йеменских хуситов.

Судя по имеющейся информации, в рамках достигнутого соглашения в Палестинской автономии планируется создание "правительство национального единства".

Отметим, что после военного переворота, совершенного ХАМАСом в Газе летом 2007 года, Палестинская автономия фактически управлялась ФАТХом, а Газу полностью контролировал ХАМАС. В настоящее время, после девяти месяцев войны, начатой Израилем после террористического нападения из Газы 7 октября 2023 года, никто – за исключением ЦАХАЛа – не контролирует сектор Газы, в значительной степени разрушенный в результате боевых действий.