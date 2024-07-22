Хуситы: почему до сих пор эта угроза не устранена. Йеменское досье

Израиль нанес беспрецедентный удар по хуситскому движению "Ансар Аллах", выведя из строя порт Ходейда, связывающий северный Йемен с внешним миром. Это стало ответом на атаку хуситов по Тель-Авиву. Вопрос: что дальше? До сих пор ни арабская, ни западная военные коалиции не могли заставить "Ансар Аллах" сложить оружие. Пока хуситы продолжают угрожать Израилю и обещают "войну без правил". И западные, и многие арабские эксперты уверены – хуситы не остановятся, если этого не захочет Иран, а значит воздействовать нужно на него, одновременно активизировав военную кампанию против "Ансар Аллах", вовлекая в нее все больше региональных игроков.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Новый виток эскалации

"Израильская агрессия в Ходейде была вопиющей, враг начал открытую войну", – заявил в воскресенье официальный представитель "Ансар Аллах" Мухаммад Абдель Салам в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира". Он пообещал, что теперь "конфронтация с сионистским врагом будет открытой и без границ", а также "без соблюдения правил". По его словам, хуситы намерены целиться "вглубь Израиля".

Эти слова прозвучали на следующий день после израильского удара по порту Ходейда. Основными целями стали нефтехранилища и электростанция. В результате, по данным хуситского телеканала "Аль-Масира", шесть человек погибли и более 80 получили ранения. Порт Ходейда, который был единственными воротами, связывающими северный Йемен и внешний мир, приостановил работу. Операция получила название "Длинная рука". От Негева до Ходейды – около 1800 км, и это одна из самых больших дистанций, которую преодолевали израильские истребители для нанесения удара.

Поводом для израильских действий стала атака хуситов по Тель-Авиву при помощи нового дрона "Яффа", в результате которой погиб израильтянин. В то же время израильские власти дали понять, что "Длинная рука" – это ответ хуситам сразу за все. Причем ответ, к которому долго готовились. По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, такая операция требовала тщательного планирования. Он также подчеркнул, что израильские военные действовали в одиночку, тем самым опровергнув первоначальные сообщения СМИ об участии в операции ВВС Великобритании и США. При этом известно, что Вашингтон был в курсе израильских планов. Позднее в Белом доме подтвердили право Израиля на самооборону.

Напомним, что сразу после террористической резни 7 октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке ХАМАСа в войне с Израилем. Тогда этому никто не удивился. Противостояние Израилю, а также США – суть идеологии "Ансар Аллах". Движение было создано в начале 1990-х и концентрировалось на сугубо йеменской повестке. Тем не менее после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и вторжения США в Афганистан и Ирак одним из основных лозунгов хуситов стали слова: "Аллах Акбар! Смерть США, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу!". Долгое время это было не более чем декларацией, и никто не ожидал, что хуситы перейдут от слов к делу. Неверие в готовность хуситов воевать "со всеми врагами сразу" оказалось всеобщим просчетом.

"Ансар Аллах" стали действовать на двух направлениях – атаковать суда в Красном море, фактически заблокировав судоходство по этому маршруту, и пытаться наносить удары по израильской территории. За девять месяцев хуситы запустили в сторону Израиля около 200 ракет и беспилотников, большинство из них были сбиты американскими военными или израильским ПВО. До прошлой недели у хуситов в лучшем случае удавалось достичь Эйлата – и ни разу им не удавалось причинить существенный ущерб. Но теперь они продемонстрировали новые возможности и обещают продолжать свои атаки до тех пор, пока не будет прекращена война в секторе Газы. Уже в воскресенье после удара израильтян по Ходейде они попытались вновь обстрелять Эйлат.

Кто и как пытался наказать хуситов

До сих пор хуситы чувствовали свою безнаказанность. Они смогли выстоять в семилетней войне с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, которая началась в марте 2015 года, когда арабы поддержали бежавшего под давлением хуситов международно признанного президента страны Абд-Раббу Мансура Хади. Арабская коалиция нанесла по Йемену свыше 25 тысяч ударов, в результате которых, по данным сайта Yemen Data Project, погибли около 9 тысяч гражданских (о потерях среди боевиков "Ансар Аллах" не сообщается). Коалиция заблокировала также все порты и аэропорты Йемена, что привело к гуманитарной катастрофе. По данным ООН, в гуманитарной помощи в 2018 году нуждались 22 млн из 27,5 млн йеменцев, и ситуация за последние годы не сильно улучшилась – в прошлом году помощь все еще требовалась двум третям населения.

Ни блокада, ни авиаудары не остановили хуситов. Они по-прежнему контролируют йеменскую столицу Сану и около 20% территории страны, где проживает примерно 80% населения. Во время активной фазы противостояния они также оказались способны наносить удары по территории Саудовской Аравии и ОАЭ. Одни из самых громких примеров – атака в сентябре 2019 года при помощи 18 беспилотников и семи крылатых ракет двух нефтяных заводов в Саудовской Аравии, а также атака беспилотников в январе 2022 года в районе аэропорта Абу-Даби. Последняя особенно показательна тем, что ОАЭ приостановили свое участие в арабской коалиции еще в 2020 году, но это не помогло.

В апреле 2022 года было объявлено о временном прекращении огня между "Ансар Аллах" и силами, поддерживающими признанных властей Йемена. Перемирие планировалось на полгода, но его несколько раз продлевали. В сентябре 2023 года состоялись первые прямые переговоры между "Ансар Аллах" и Саудовской Аравией, но продолжения они не имели из-за начала войны в секторе Газы. Правда и новых военных действий против хуситов арабские страны не предпринимали. Исключением стал Бахрейн, который присоединился к западной коалиции, сформированной против хуситов в конце прошлого года после того, как "Ансар Аллах" стал атаковать суда в Красном море.

Сейчас в Красном море проводятся две операции – "Страж процветания" и отдельная операция Евросоюза "Aspides". Цель этих операций – защита судов, рискующих пройти по опасному маршруту. Кроме того, 12 января 2024 года США и Великобритания объявили о начале военной операции против хуситов, которая подразумевает поражение целей непосредственно на территории Йемена. Арабские СМИ пишут, что с тех пор было зафиксировано около 600 атак, но это не помешало хуситам продолжить нападать на суда в Красном море и запускать ракеты и БПЛА в сторону Израиля.

Роль Ирана

Давно не секрет, что значительную роль в вооружении хуситов сыграл Иран. Ракеты и беспилотники "Ансар Аллах" основываются на иранских технологиях, хотя зачастую это местная сборка, а не прямые поставки вооружений. Это позволяет хуситам не зависеть сильно от блокады морских путей.

Арабские эксперты также уверяют, что Иран в последнее время финансирует и обучает хуситов, как напрямую, так и через ливанскую "Хизбаллу".

Иран это неоднократно отрицал, при этом не скрывал своей политической поддержки "Ансар Аллах" в войне с арабской коалицией. И как только в отношениях между Тегераном и арабскими странами наметилось потепление, это незамедлительно отразилось и на попытках примирения в Йемене.

В войне с Израилем иранцы выступили как открытые кураторы "Ансар Аллах" и главные координаторы сил сопротивления, куда помимо хуситов входят палестинские ХАМАС и "Исламский джихад", ливанская "Хизбалла" и иракские шиитские группировки.

На этом фоне сразу несколько арабских экспертов выдвигают версию, что атака беспилотника по центру Израиля в пятницу, это, на самом деле, сигнал Ирана израильтянам: "Мы способны бомбить Тель-Авив. Ваши оборонительные возможности не эффективны". Отмечается, что послание передано через хуситов, чтобы не подставить "Хизбаллу", которая также неоднократно грозила ударить по центру Израиля. Но все понимают, что подобные действия со стороны "Хизбаллы" неизбежно спровоцируют масштабную войну в Ливане, которая, в том числе, может привести к прямому столкновению Израиля и США с Ираном. Йемен – совсем другое дело.

Почему хуситы чувствуют себя безнаказанно

Западная операция против хуситов оценивается большинством экспертов, как оборонительная. До последнего время атаки были в основном в ответ на агрессивные действия "Ансар Аллах", никакие крупные инфраструктурные объекты не пострадали. При этом хуситы достаточно мобильны и запускают свои ракеты и беспилотники из разных точек, постоянно меняя локацию.

Для того, чтобы положить конец подобным действиям со стороны ХАМАСа, армии Израиля пришлось войти в сектор Газы. Вопрос о наземной операции в Йемене не стоит. По крайней мере пока трудно представить, что кто-то из западных стран решится на такой шаг, учитывая опыт Афганистана, Ирака и Ливии. Тем более, что Йемен уже раздираем множеством внутренних конфликтов (противостояние с хуситами не единственное). Кроме того, на территории страны уже много лет сохраняются базы "Аль-Каиды", которая пользуется местным хаосом. Военное вторжение в Йемен означало бы открыть ящик Пандоры.

Хуситы не опасались и массированных ударов со стороны коалиции, в первую очередь по Сане, которая охраняется UNESCO. Западная коалиция не может позволить себе операцию с множеством жертв среди гражданского населения. Оказаться под градом критики – как Израиль из-за войны в Газе – никто не хочет, как и политических кризисов и бунтов, аналогичным протестам в американских университетах. Очевидно также, что новая война еще больше усугубит гуманитарную катастрофу в Йемене. И это бремя никому не нужно.

Перед особенно тяжелым выбором оказалась действующая американская администрация. Будучи в оппозиции, демократы во главе с Джо Байденом неоднократно критиковали президента Дональда Трампа за его поддержку арабской коалиции и поставку оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, в результате действий которых росло число жертв среди гражданского населения Йемена. Сразу после прихода в Белый дом в 2021 году Байден исключил "Ансар Аллах" из американского списка террористических организаций, куда это движение было внесено буквально за несколько месяцев до этого командой Трампа. В 2024 году администрация Байдена пересмотрела свое решение и вернула хуситов в "черный список", что автоматически означает санкции для всех, кто взаимодействует с "Ансар Аллах". Правда опасаясь обвинений в усугублении гуманитарной ситуации в Йемене, США внесли исключения в санкции, которые разрешают операции, связанные с продажей продовольствия, лекарств и медицинского оборудования, а также транзит пассажиров и движение товаров через йеменские порты и аэропорты. Кроме того, разрешены транзакции, связанные с поставками нефтепродуктов. Т.е. оставлено множество лазеек.

"На то, чтобы изменить хуситов, потребуется нечто большее, чем военные удары", – заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Но что именно нужно для победы над хуситами, кроме расширения международной координации по этому вопросу, не сказано.

При этом генерал Браун отметил, что одна из поставленных президентом Байденом задач заключается в том, чтобы "не допускать расширения конфликта на Ближнем Востоке". "Думаю, мы эффективно действовали таким образом. И он хочет, чтобы мы продолжали делать это", – подчеркнул генерал.

Вопрос, что будет после президентских выборов в США. Какую стратегию выберет новая администрация?

Что же делать?

"Не пора ли повысить уровень наступательной военной огневой мощи, направленной против хуситов или даже против их государства-спонсора Ирана?" – таким вопросом задается бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами NATO в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в своей статье для сайта информагентства Bloomberg, опубликованной в конце июня.

По его мнению, кампания против хуситов должна состоять из четырех этапов:

- Сбор развединформации о расположении ударных сил хуситов и их командования. В этом должны принять участие как как западные, так и региональные (арабские и израильские) разведки при координационной роли Центрального командования ВС США.

- Удары крылатыми ракетами по центрам управления хуситов.

- Удары по инфраструктуре хуситов: береговым радарам, беспилотным катерам, наземным пусковым ракетным установкам, тайникам с боеприпасами и центрам производства оружия. Адмирал Ставридис отмечает, что в середине июня западная коалиция, уже, наконец, приступила к таким действиям.

- Разрыв цепочки поставок вооружения и технологий из Ирана. Это может потребовать нанесения прямого удара по иранским объектам, в том числе по их разведывательным кораблям и платформам в Красном и Аравийском морях, а также судам, которые поставляют оружие и комплектующие в Йемен.

"Некоторые могут счесть прямые удары по суверенным активам Ирана слишком провокационными. Я бы предложил всем, кто наблюдает за ситуацией, задуматься о прямых атаках баллистических ракет и беспилотников, сбитых (к счастью) американскими военными кораблями, которые уже насчитываются десятками. Если одна из этих баллистических ракет прорвется и поразит американский эсминец с экипажем из 350 моряков, мы будем очень близки к войне с Ираном. Лучше послать сильный сигнал сейчас, чем реагировать подавляющей огневой мощью на Тегеран после потерь США", – подчеркивает адмирал.

Сомнения арабов

Пока сомнительно, что план Ставридиса, особенно его последний пункт будут реализованы. Правда многие эксперты сомневались и в том, что Израиль нанесет удар по Йемену, однако это произошло.

Тем не менее, арабские страны очень настороженно относятся к любой региональной эскалации. Это было заметно и в заявлениях ключевых арабских стран после ударов Израиля по Ходейде. Они не осуждали действия хуситов, а подчеркивали, что нужно приложить максимум усилий для прекращения войны в секторе Газы, как основной причины напряженности на Ближнем Востоке. В таком духе высказались МИДы Египта, Саудовской Аравии, Кувейта и Омана. ОАЭ промолчали, по крайней мере, в первые сутки. При этом тот же Египет несет миллиарды убытков из-за проблем с судоходством в Красном море, да и хуситские ракеты уже не раз падали на египетскую территорию. Но Каир предпочитает молчать.

Власти в арабских странах опасаются, что любые шаги против хуситов будут сейчас восприняты их населением как поддержка Израиля. Это чревато внутренними проблемами. Кроме того, у арабов нет уверенности, что Запад в очередной раз не оставит их наедине с Ираном и его прокси. В регионе помнят: когда хуситы во время войны с арабской коалицией минировали морские пути, а также атаковали их суда и порты, Запад ограничивался лишь громкими заявлениями.

Не понимают арабские страны и политики США в отношении Тегерана. Только в начале года администрация Байдена предприняла несколько попыток договориться с Ираном, в том числе для того, чтобы он повлиял на хуситов и другие проиранские группировки. Арабы также видят, что среди западных стран нет единства. Не случайно Евросоюз отстранился от операции по нанесению ударов по Йемену.

Война в секторе Газы и то, как Тегеран сплотил "силы сопротивления", настораживает арабские страны, несмотря на формальную нормализацию отношений между Ираном и аравийскими монархиями. Но до тех пор, пока баланс сил в регионе не изменится в пользу противников Тегерана в лице США и Израиля, арабские страны продолжат воздерживаться от нового открытого противостояния с Ираном. При этом их опосредованная помощь западной коалиции и Израилю вполне возможна. Официально же все сводится к надеждам на прекращение войны в секторе Газы.

Еще один игрок, на кого возлагают надежды арабы – Китай. Считается, что он может повлиять на Иран. Но пока Пекин, несмотря на свои интересы по разблокировке судоходства в Красном море, не вмешивался в происходящее. По крайней мере открыто. Китайская позиция сводится к тому, что все проблемы в регионе связаны с действиями Израиля в Газе.

Многие арабские эксперты согласны с мнением Ставридиса – что победить хуситов можно только совместными усилиями или через Иран. Но все они также говорят о проблемах, которые могут возникнуть в случае расширения боевых действий в Йемене или в регионе в целом. Но и вариант договора с "Ансар Аллах" выглядит сомнительным – это движение делает ставку на силовое давление, а не на дипломатию.