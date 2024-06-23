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Ближний Восток

Умер хранитель ключей от Каабы шейх Салах аш-Шаиби

время публикации: 23 июня 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 10:59
Умер хранитель ключей от Каабы шейх Салах аш-Шаиби
AP Photo/Hassan Ammar

В Саудовской Аравии после продолжительной болезни скончался доктор Салах бин Заин аль-Абидин аш-Шаиби, хранитель ключей от главной святыни мусульманского мира – Каабы, расположенной в Заповедной мечети Мекки.

Должность хранителя ключей передавалась в роду аш-Шаиби на протяжении столетий – со времен пророка Мухаммада. Как пишет Arab News, Салах был 77-м занимавшим эту должность с завоевания Мухаммадом Мекки в VII веке н.э.

В его обязанности входило открытие и закрытие святыни, наблюдение за уборкой и омовением, починкой и заменой кисвы – традиционного покрывала из черного с золотым шитьем. Он также был профессором исламской теологии, автором множества книг и статей.

Король Салман и наследник престола принц Мухаммад выразили соболезнование близким покойника. Претендентами на должность считаются сын и племянник шейха – оба в разное время были его заместителями.

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