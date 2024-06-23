Американский авианосец Dwight D. Eisenhower покинул Красное море

Пресс-секретарь министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что ударная авианосная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower покинула Красное море и направляется в Атлантику через Средиземное море. На смену ему придет группа во главе Theodore Roosevelt, которая находится в Тихом океане.

Dwight D. Eisenhower находится в плавание более восьми месяцев. После нападения ХАМАСа на Израиль министр обороны США Ллойд Остин приказал это авианосной группе направиться в Восточное Средиземноморье для демонстрации поддержки Израиля и сдерживания его противников.

Его пребывание в регионе было продлено для противостояния йеменским хуситам, угрожающим международным торговым путям. Однако командование решило не продлевать миссию еще раз – за последние пять лет из всех американских авианосцев именно Dwight D. Eisenhower провел больше всего времени в море.

Однако и плавание Theodore Roosevelt продолжается уже более пяти месяцев. Неясно, сколько времени он будет выполнять свои задачи авианосец, еще не пришедший на Ближний Восток. Его место на Тихом океане займет Harry S. Truman, чей выход в море запланирован на нынешнее лето.

При этом не следует забывать, что противостоянии хуситам участвуют и другие западные страны. В Красном море находится итальянская ударная авианосная группа во главе с авианосцем Cavour.