Хуситы объявили об ударах по авианосцу, эсминцу и трем гражданским судам
время публикации: 02 июня 2024 г., 00:49 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 05:23
Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) заявила, что 31 мая атаковала в Красном море авианосец Dwight D. Eisenhower (CVN-69) и американский эсминец. Об этом объявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
Кроме того, было объявлено, что в Индийском океане и Красном море были атакованы коммерческие гражданские суда Maina, Aloraiq и Abliani.
Судя по заявлению хуситов, для атак были задействованы БПЛА.
Об ущербе или пострадавших в результате этих атак не сообщалось.
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