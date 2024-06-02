Хуситы объявили об ударах по авианосцу, эсминцу и трем гражданским судам

Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) заявила, что 31 мая атаковала в Красном море авианосец Dwight D. Eisenhower (CVN-69) и американский эсминец. Об этом объявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

Кроме того, было объявлено, что в Индийском океане и Красном море были атакованы коммерческие гражданские суда Maina, Aloraiq и Abliani.

Судя по заявлению хуситов, для атак были задействованы БПЛА.

Об ущербе или пострадавших в результате этих атак не сообщалось.