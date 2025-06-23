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Ближний Восток

"Кан Бет": США предупредили региональных союзников об ударе по ядерным объектам

Война с Ираном
США
время публикации: 23 июня 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 16:57
"Кан Бет": США предупредили региональных союзников об ударе по ядерным объектам
AP Photo/David Smith

Новостная редакция "Кан Бет" передает, что за несколько часов до удара по ядерным объектам США предупредили о нем некоторых своих арабских союзников. Предупреждение было общего характера и не содержала сведений, угрожающих отношениям этих стран с Ираном.

Скорее всего, сведения были переданы государствам Персидского залива, на территории которых базируются американские военнослужащие. Тем самым им предоставили время на подготовку к возможному ответному удару Ирана.

Ближний Восток
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