"Кан Бет": США предупредили региональных союзников об ударе по ядерным объектам

Новостная редакция "Кан Бет" передает, что за несколько часов до удара по ядерным объектам США предупредили о нем некоторых своих арабских союзников. Предупреждение было общего характера и не содержала сведений, угрожающих отношениям этих стран с Ираном.

Скорее всего, сведения были переданы государствам Персидского залива, на территории которых базируются американские военнослужащие. Тем самым им предоставили время на подготовку к возможному ответному удару Ирана.