"Кан Бет": США предупредили региональных союзников об ударе по ядерным объектам
время публикации: 23 июня 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 16:57
Новостная редакция "Кан Бет" передает, что за несколько часов до удара по ядерным объектам США предупредили о нем некоторых своих арабских союзников. Предупреждение было общего характера и не содержала сведений, угрожающих отношениям этих стран с Ираном.
Скорее всего, сведения были переданы государствам Персидского залива, на территории которых базируются американские военнослужащие. Тем самым им предоставили время на подготовку к возможному ответному удару Ирана.