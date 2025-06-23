Перебои с электроснабжением в Тегеране

Иранская электрическая компания сообщает, что в результате атаки израильских ВВС была повреждена одна из магистральных линий электропередач, что привело к отключению электроснабжения во 2 и 3 кварталах Тегерана.

Напомним, что ранее одна из иранских ракет нанесла ущерб электроподстанции на юге Израиля, что привело к временному отключению электричества в отдельных районах Ашдода и Явне.