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Ближний Восток

Перебои с электроснабжением в Тегеране

Война с Ираном
Иран
время публикации: 23 июня 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:20
Перебои с электроснабжением в Тегеране
Nati Shohat/Flash90

Иранская электрическая компания сообщает, что в результате атаки израильских ВВС была повреждена одна из магистральных линий электропередач, что привело к отключению электроснабжения во 2 и 3 кварталах Тегерана.

Напомним, что ранее одна из иранских ракет нанесла ущерб электроподстанции на юге Израиля, что привело к временному отключению электричества в отдельных районах Ашдода и Явне.

Ближний Восток
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