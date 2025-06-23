x
23 июня 2025
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 12:47
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Гросси: подземному предприятию в Фордо нанесен "очень значительный ущерб"

Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 12:31
Гросси: подземному предприятию в Фордо нанесен "очень значительный ущерб"
AP Photo/Jon Gambrell

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая на совете директоров МАГАТЭ заявил, что, по его оценке, ущерб, нанесенный подземному предприятию в иранском Фордо "очень значителен".

Он подчеркнул, что на данном этапе ни у кого нет точных данных о результатах американского авиаудара, но отметил, что было применено значительное количество взрывчатки, а центрифуги крайне уязвимы при ударном воздействии.

Гросси добавил, что на предприятии атомной отрасли в Исфахане и Натанзе нанесен ущерб строениям, в том числе – "связанным с обогащением урана", а также входам в подземные туннели. Он отметил, что, как только Иран выразит согласие, инспекторы МАГАТЭ посетят пострадавшие объекты.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook