Гросси: подземному предприятию в Фордо нанесен "очень значительный ущерб"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая на совете директоров МАГАТЭ заявил, что, по его оценке, ущерб, нанесенный подземному предприятию в иранском Фордо "очень значителен".

Он подчеркнул, что на данном этапе ни у кого нет точных данных о результатах американского авиаудара, но отметил, что было применено значительное количество взрывчатки, а центрифуги крайне уязвимы при ударном воздействии.

Гросси добавил, что на предприятии атомной отрасли в Исфахане и Натанзе нанесен ущерб строениям, в том числе – "связанным с обогащением урана", а также входам в подземные туннели. Он отметил, что, как только Иран выразит согласие, инспекторы МАГАТЭ посетят пострадавшие объекты.