Иранское командование: "Трамп начал эту войну, мы ее закончим"
время публикации: 23 июня 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 11:20
Командующий вооруженными силами Ирана генерал Абд аль-Рахим Мусауи выступил с угрозами в адрес США и Израиля.
"Преступный американский режим должен знать: в то время как мы наказываем его агрессивного ублюдка (т.е. Израиль), США дали воинам ислама возможность атаковать их солдат и их объекты", – сообщил военачальник.
Пресс-секретарь оперативного командования "Хатам аль-Анабия" также пригрозил американцам. "Трамп, как азартный игрок, начал эту войну, но заканчивать ее будем мы", – заявил он, выразив уверенность, что американский удар спас Израиль от поражения.