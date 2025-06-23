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Ближний Восток

Иранское командование: "Трамп начал эту войну, мы ее закончим"

Война с Ираном
США
время публикации: 23 июня 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 11:20

Командующий вооруженными силами Ирана генерал Абд аль-Рахим Мусауи выступил с угрозами в адрес США и Израиля.

"Преступный американский режим должен знать: в то время как мы наказываем его агрессивного ублюдка (т.е. Израиль), США дали воинам ислама возможность атаковать их солдат и их объекты", – сообщил военачальник.

Пресс-секретарь оперативного командования "Хатам аль-Анабия" также пригрозил американцам. "Трамп, как азартный игрок, начал эту войну, но заканчивать ее будем мы", – заявил он, выразив уверенность, что американский удар спас Израиль от поражения.

Ближний Восток
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