Израильские ВВС нанесли удар по воротам тюрьмы "Эвин", где содержатся политические заключенные
время публикации: 23 июня 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 12:57
Государственное телевидение Ирана сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по воротам тегеранской тюрьмы "Эвин". Отметим, что эта тюрьма стала символом репрессий в отношении противников режима аятолл, здесь проводятся пытки и расправы с оппозиционерами.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ВВС ЦАХАЛа наносят беспрецедентно мощный удар по целям, связанным с режимом и репрессивными органами в сердце Тегерана. "Иранский диктатор будет наказан", – сказал он.
Также сообщается о новых израильских ударах по подземному предприятию по обогащению урана в Фордо. Он был основной целью американского удара по объектам иранской ядерной программы. США применили против него тяжелые противобункерные бомбы.