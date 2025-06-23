Израильские ВВС нанесли удар по воротам тюрьмы "Эвин", где содержатся политические заключенные

Государственное телевидение Ирана сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по воротам тегеранской тюрьмы "Эвин". Отметим, что эта тюрьма стала символом репрессий в отношении противников режима аятолл, здесь проводятся пытки и расправы с оппозиционерами.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ВВС ЦАХАЛа наносят беспрецедентно мощный удар по целям, связанным с режимом и репрессивными органами в сердце Тегерана. "Иранский диктатор будет наказан", – сказал он.

Также сообщается о новых израильских ударах по подземному предприятию по обогащению урана в Фордо. Он был основной целью американского удара по объектам иранской ядерной программы. США применили против него тяжелые противобункерные бомбы.