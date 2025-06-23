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Ближний Восток

СМИ: Иран согласовал заранее свой удар по американским базам в Катаре

Иран
Война с Ираном
США
Катар
время публикации: 23 июня 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 20:44
СМИ: Иран согласовал заранее свой удар по американским базам в Катаре
Wisam Hashlamoun/Flash90

По информации New York Time, о запланированных ударах Иран заранее предупредил власти Катара, чтобы избежать человеческих жертв. Издание при этом ссылается на собственные источники в Иране, которые утверждают, что "Ирану было необходимо дать символический ответ", но таким образом, чтобы не подталкивать США к новым боевым действиям.

Новостная служба N12 сообщает, что источники в Иерусалиме и ранее высказывали предположение, что Иран предупредит Катар о предстоящем ответе, как это было сделано после ликвидации генерала Касема Сулеймани. Это делается для того, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию и "завершить инцидент".

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