СМИ: Иран согласовал заранее свой удар по американским базам в Катаре

По информации New York Time, о запланированных ударах Иран заранее предупредил власти Катара, чтобы избежать человеческих жертв. Издание при этом ссылается на собственные источники в Иране, которые утверждают, что "Ирану было необходимо дать символический ответ", но таким образом, чтобы не подталкивать США к новым боевым действиям.

Новостная служба N12 сообщает, что источники в Иерусалиме и ранее высказывали предположение, что Иран предупредит Катар о предстоящем ответе, как это было сделано после ликвидации генерала Касема Сулеймани. Это делается для того, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию и "завершить инцидент".