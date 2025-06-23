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Ближний Восток

Иран выпустил баллистические ракеты по базе США в Катаре, сирены в Бахрейне и Кувейте

время публикации: 23 июня 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 20:29
Иран выпустил 6 баллистических ракет по базе ВВС США в Катаре
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP
Иран выпустил 6 баллистических ракет по базе ВВС США в Катаре
Wikipedia: Alex Sergeev

Иран объавил о начале операции "Башарат аль-Фатх" ("Весть о победе") в ответ на удар США по иранским ядерным объектам.

Около 10 баллистических ракет были выпущены по базе ВВС США "Аль-Удейд" в Катаре.

Сообщалось, что еще одна ракета была выпущена по базе "Эйн аль-Асад" в Ираке, однако позднее было сообщено, что речь идет о БПЛА.

Также сирены прозвучали в Бахрейне и Кувейте, однако эти страны не обстреливались

ОАЭ закрывают воздушное пространство вслед за Катаром.

Сообщается о трех разрывах на территории базы "Аль-Удейд". Министерство обороны Катара заявило, что все ракеты были успешно перехвачены. В результате атаки нет погибших или раненых.

МИД Катара резко осудил ракетный обстрел своей территории и заявил, что Катар оставляет за собой право на ответный удар.

Ближний Восток
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