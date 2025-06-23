Немедленная угроза удара по базе ВВС США в Катаре. Трамп созвал Совет национальной безопасности

Телекомпания Fox сообщает о немедленной угрозе базе военно-воздушных сил США "Аль-Удейд" в Катаре со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп созвал совещание совета национальной безопасности.

Ранее министерство иностранных дел Катара объявило о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления.

База "Аль-Удейд" является крупнейшей базой ВВС США на Ближнем Востоке, однако в последние дни большая часть самолетов была перебазирована оттуда в Саудовскую Аравию.