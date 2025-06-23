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Ближний Восток

Катар закрывает воздушное пространство, США ждут иранской атаки в ближайшие 48 часов

Война с Ираном
США
Катар
время публикации: 23 июня 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 18:42
Катар закрывает воздушное пространство, США ждут иранской атаки в ближайшие 48 часов
AP Photo/Kamran Jebreili

Власти США ожидают, что иранская атака на американские базы на Ближнем Востоке будет осуществлена в течение ближайших 48 часов, сообщает агентство Reuters.

США и Великобритания призвали своих граждан в Катаре находиться в защищенных местах в качестве меры предосторожности. Посольство Китая призвало граждан КНР в Катаре к проявлению повышенной бдительности.

Власти Катара объявили о временном закрытии воздушного пространства страны, в которой располагается крупнейшая база ВВС США на Ближнем Востоке. Напомним, что еще ранее США перебросили с базы в другие районы большую часть базирующихся там самолетов.

Ближний Восток
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