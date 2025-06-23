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Ближний Восток

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение для жителей Тегерана

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 июня 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 17:51
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение для жителей Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси майор Камаль Пинхаси опубликовал в социальной сети X призыв к жителям Тегерана держаться подальше от военных объектов режима аятолл.

"В ближайшие дни ЦАХАЛ продолжит наносить удары по военным целям в районе Тегерана. Для вашей безопасности мы просим вас не подходить к оружейным заводам, командным центрам и другим военным объектам режима" – сообщил он.

Ближний Восток
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