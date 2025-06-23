Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение для жителей Тегерана

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси майор Камаль Пинхаси опубликовал в социальной сети X призыв к жителям Тегерана держаться подальше от военных объектов режима аятолл.

"В ближайшие дни ЦАХАЛ продолжит наносить удары по военным целям в районе Тегерана. Для вашей безопасности мы просим вас не подходить к оружейным заводам, командным центрам и другим военным объектам режима" – сообщил он.