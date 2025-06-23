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Ближний Восток

Иранские источники сообщают о сбитом израильском беспилотнике

Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 08:54
Иранские источники сообщают о сбитом израильском беспилотнике
Кадр из видео Tasnim.News

Иранские источники утверждают, что израильский БПЛА был сбит на территории Ирана.

В ЦАХАЛе подтвердили эти сообщения, подчеркнув, что опасности утечки информации нет. Беспилотный летательный аппарат был сбит над Хоррамабадом на западе Ирана, пострадавших с израильской стороны нет. Это второй потерянный за 11 дней войны израильский БПЛА.

Напомним, ранее иранским ПВО удалось сбить в районе Исфахана израильский ударный БПЛА Hermes 900. По иранскому телевидению были показаны кадры со сбитым беспилотником (бортовой номер 997).

ЦАХАЛ по поводу этого инцидента заявил следующее: "В ходе оперативной деятельности по дистанционно пилотируемому самолету ВВС Израиля была выпущена ракета класса "земля-воздух". Самолет упал на территории Ирана, жертв нет, и нет опасений утечки информации".

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 июня 2025

IRIB: в районе Исфахана иранские ПВО сбили израильский БПЛА Hermes 900