Иранские источники сообщают о сбитом израильском беспилотнике

Иранские источники утверждают, что израильский БПЛА был сбит на территории Ирана.

В ЦАХАЛе подтвердили эти сообщения, подчеркнув, что опасности утечки информации нет. Беспилотный летательный аппарат был сбит над Хоррамабадом на западе Ирана, пострадавших с израильской стороны нет. Это второй потерянный за 11 дней войны израильский БПЛА.

Напомним, ранее иранским ПВО удалось сбить в районе Исфахана израильский ударный БПЛА Hermes 900. По иранскому телевидению были показаны кадры со сбитым беспилотником (бортовой номер 997).

ЦАХАЛ по поводу этого инцидента заявил следующее: "В ходе оперативной деятельности по дистанционно пилотируемому самолету ВВС Израиля была выпущена ракета класса "земля-воздух". Самолет упал на территории Ирана, жертв нет, и нет опасений утечки информации".