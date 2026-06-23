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Ближний Восток

В районе хребта Али ат-Тахер израильские военные открыли огонь по боевикам "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 23 июня 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 16:22
В районе хребта Али ат-Тахер израильские военные открыли огонь по боевикам "Хизбаллы"
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила еще об одном случае открытия огня на юге Ливана по боевикам "Хизбаллы".

Инцидент произошел в "зоне безопасности" в районе хребта Али ат-Тахер. Военнослужащие заметили четырех боевиков, передвигавшихся на бульдозере и мотоцикле. Боевики, находящиеся в "зоне безопасности", представляли реальную и немедленную угрозу израильским военным.

В армии подчеркивают, что военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов, которые были проигнорированы боевиками, после чего был открыт огонь с целью устранения угрозы. Военные зафиксировали поражение цели.

Ближний Восток
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