В районе хребта Али ат-Тахер израильские военные открыли огонь по боевикам "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила еще об одном случае открытия огня на юге Ливана по боевикам "Хизбаллы".

Инцидент произошел в "зоне безопасности" в районе хребта Али ат-Тахер. Военнослужащие заметили четырех боевиков, передвигавшихся на бульдозере и мотоцикле. Боевики, находящиеся в "зоне безопасности", представляли реальную и немедленную угрозу израильским военным.

В армии подчеркивают, что военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов, которые были проигнорированы боевиками, после чего был открыт огонь с целью устранения угрозы. Военные зафиксировали поражение цели.