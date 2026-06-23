"Хизбалла": гибель ливанцев в районе Набатии – наглое нарушение Израилем перемирия

Национальное новостное агентство Ливана сообщает, что в результате израильского обстрела в районе Набатии погибли два человека, еще один получил ранения. Отмечается, что это первое нарушение израильтянами перемирия после ирано-американских переговоров.

Террористическая группировка "Хизбалла" заявила, что погибшие были гражданскими, причем один из них – муниципальным служащим. Как утверждается, по ним открыли пулеметный огонь, когда они занимались расчисткой дорог и поисками погибших под завалами.

"Эта предательская атака – наглое нарушение перемирия, приверженность которому силы сопротивления сохраняли", – отмечается в заявлении группировки.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские военнослужащие выявили группу вооруженных террористов, действовавших в непосредственной близости от сил ЦАХАЛа в районе Али ат-Тахер. По террористам был нанесен удар по террористам с целью устранения угрозы.

"ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения непосредственных угроз и не позволит террористической организации "Хизбалла" причинить вред гражданам Израиля и израильским военнослужащим", – подчеркивает армейская пресс-служба.