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Ближний Восток

Хуситы вновь заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", хотя ракета была перехвачена

Йемен
Хуситы
время публикации: 23 мая 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 11:50
Хуситы вновь заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", хотя ракета была перехвачена
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об "успешных" атаках на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

Хуситы заявляют, что в ночь на 23 мая выпустили по "Бен-Гуриону" "гиперзвуковую" баллистическую ракету, и утверждают, что атака была успешной.

ЦАХАЛ сообщал об перехвате ракеты. Сведений о каком-либо ущербе в результате этого обстрела из Йемена не поступало.

Ближний Восток
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