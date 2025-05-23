Хуситы вновь заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", хотя ракета была перехвачена

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об "успешных" атаках на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

Хуситы заявляют, что в ночь на 23 мая выпустили по "Бен-Гуриону" "гиперзвуковую" баллистическую ракету, и утверждают, что атака была успешной.

ЦАХАЛ сообщал об перехвате ракеты. Сведений о каком-либо ущербе в результате этого обстрела из Йемена не поступало.