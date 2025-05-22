КСИР пообещал дать "решительный и разрушительный" ответ на израильский удар

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции прокомментировала сообщения американских СМИ, согласно которым, Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам в Иране, в то время как администрация Трампа пытается решить проблему с Тегераном дипломатическим путем.

"Они пытаются запугать нас войной, но они ошибаются в расчетах, заблуждаясь касательно народной и военной поддержки, на которую может рассчитывать Исламская республика. Наш ответ будет решительным и разрушительным", – заявил пресс-секретарь КСИР Али-Мохаммад Наини.

24 мая в Риме пройдет пятый раунд переговоров по ядерной тематике между Ираном и США. Администрация Трампа настаивает на полном запрете обогащения урана, в то время как режим аятолл выступает за сохранение производственных мощностей, заверяя, что не пойдет на уступки в вопросе обогащения.