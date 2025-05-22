x
22 мая 2025
|
последняя новость: 22:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 22:10
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР пообещал дать "решительный и разрушительный" ответ на израильский удар

Иран
Израиль
Ядерное оружие
время публикации: 22 мая 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:53
КСИР пообещал дать "решительный и разрушительный" ответ на израильский удар
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции прокомментировала сообщения американских СМИ, согласно которым, Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам в Иране, в то время как администрация Трампа пытается решить проблему с Тегераном дипломатическим путем.

"Они пытаются запугать нас войной, но они ошибаются в расчетах, заблуждаясь касательно народной и военной поддержки, на которую может рассчитывать Исламская республика. Наш ответ будет решительным и разрушительным", – заявил пресс-секретарь КСИР Али-Мохаммад Наини.

24 мая в Риме пройдет пятый раунд переговоров по ядерной тематике между Ираном и США. Администрация Трампа настаивает на полном запрете обогащения урана, в то время как режим аятолл выступает за сохранение производственных мощностей, заверяя, что не пойдет на уступки в вопросе обогащения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 мая 2025

Axios: источники в Иерусалиме подтвердили готовность Израиля к нанесению "быстрого" удара по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 мая 2025

CNN: Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2025

Аятолла Хаменеи: "Если США хотят мира, они должны убраться с Ближнего Востока"