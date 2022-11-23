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    Ближний Восток

    В Сирии уничтожен высокопоставленный офицер "аэрокосмического командования КСИР", Иран обвиняет Израиль

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    Офицеры КСИР около ракеты
    AP Photo/Vahid Salemi

    Корпус стражей Исламской революции заявил, что 22 ноября в районе Дамаска был убит высокопоставленный офицер "аэрокосмического командования КСИР" Ответственность за его ликвидацию Иран возложил на Израиль.

    Как сообщается, офицер находился в Сирии как военный советник. Он погиб, когда было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в его автомобиль. "Сионисты ответят за это преступление", – обещают представители Корпуса стражей.

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    Отметим, что в ведении аэрокосмических войск КСИР находятся как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные войска Корпуса.

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    Названо имя убитого: это Дауд Джафари, награжденный в 2016 году за участие в операции по захвату американских моряков в Персидском заливе. Тогда он был в чине полковника КСИР.

    Выходящая в Бейруте газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", подтверждает, что убитый – полковник КСИР Дауд Джафари. По информации издания, взрывное устройство было расположено на дороге, по которой он ехал, и приведено в действие дистанционно.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 Октября 2022
    Удар по складам вооружений КСИР в Дамаске. Подробности
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 3 Июня 2022
    Сослуживец ликвидированного полковника КСИР погиб, упав с крыши
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    Израиль впервые признал причастность к ликвидации Сулеймани
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 Ноября 2020
    "Аль-Арабия": на границе Сирии и Ирака ликвидирован высокопоставленный офицер КСИР
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