В Сирии уничтожен высокопоставленный офицер "аэрокосмического командования КСИР", Иран обвиняет Израиль

Корпус стражей Исламской революции заявил, что 22 ноября в районе Дамаска был убит высокопоставленный офицер "аэрокосмического командования КСИР" Ответственность за его ликвидацию Иран возложил на Израиль.

Как сообщается, офицер находился в Сирии как военный советник. Он погиб, когда было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в его автомобиль. "Сионисты ответят за это преступление", – обещают представители Корпуса стражей.

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Отметим, что в ведении аэрокосмических войск КСИР находятся как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные войска Корпуса.

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Названо имя убитого: это Дауд Джафари, награжденный в 2016 году за участие в операции по захвату американских моряков в Персидском заливе. Тогда он был в чине полковника КСИР.

Выходящая в Бейруте газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", подтверждает, что убитый – полковник КСИР Дауд Джафари. По информации издания, взрывное устройство было расположено на дороге, по которой он ехал, и приведено в действие дистанционно.