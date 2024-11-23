Несколько военнослужащих UNIFIL ранены в результате обстрела, осуществленного "Хизбаллой"

В пятницу, 22 ноября, несколько военнослужащих миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) были ранены в результате ракетного обстрела, осуществленного "Хизбаллой".

Ракеты были нацелены на израильскую территорию, однако под обстрелом оказалась одна из позиций UNIFILв районе Айн Шама. Это не первое попадание ракет "Хизбаллы" по наблюдательным пунктам миротворческих сил ООН на юге Ливана.