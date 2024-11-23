Исчезновение раввина Когана: делегация "Мосада" отправляется в ОАЭ

Вечером 23 ноября были опубликованы дополнительные сведения, касающиеся исчезновения раввина Цви Когана в ОАЭ.

Согласно информации, опубликованной израильскими СМИ, автомобиль раввина был обнаружен на расстоянии примерно полутора часов езды от Дубая.

В настоящий момент предполагается, что раввин был похищен тремя гражданами Узбекистана, которые затем скрылись в Турцию. Личность подозреваемых известна.

Делегация службы внешней разведки "Мосад" отправляется в Дубай для участия в расследовании. В Иерусалиме не исключают, что нападение на раввина было инициировано и спланировано Ираном.

По предварительным данным, после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и, по всей вероятности, похитили, выбрав удобный момент.

Также вероятно, что после похищения его организаторы бежали в Турцию. В начале недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом.

Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.