Правительство ОАЭ назвало Цви Когана "гражданином Молдовы"

Министерство внутренних дел ОАЭ опубликовало заявление в связи с исчезновением раввина Цви Когана.

При этом называет его исключительно гражданином Молдовы.

"Министерство внутренних дел сообщило, что получило сообщение от семьи гражданина Молдовы по имени Цви Коган, в котором говорится, что он пропал без вести и не выходит на связь с прошлого четверга.

Министерство подтвердило, что релевантные органы немедленно начали поисковые и следственные. Оно также призывает полагаться на официальные источники информации и не прислушиваться к злонамеренным слухам или вводящим в заблуждение новостям, направленным на то, чтобы вызвать хаос в обществе".