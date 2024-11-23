Правительство ОАЭ назвало Цви Когана "гражданином Молдовы"
время публикации: 23 ноября 2024 г., 22:51 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 22:57
Министерство внутренних дел ОАЭ опубликовало заявление в связи с исчезновением раввина Цви Когана.
При этом называет его исключительно гражданином Молдовы.
"Министерство внутренних дел сообщило, что получило сообщение от семьи гражданина Молдовы по имени Цви Коган, в котором говорится, что он пропал без вести и не выходит на связь с прошлого четверга.
Министерство подтвердило, что релевантные органы немедленно начали поисковые и следственные. Оно также призывает полагаться на официальные источники информации и не прислушиваться к злонамеренным слухам или вводящим в заблуждение новостям, направленным на то, чтобы вызвать хаос в обществе".