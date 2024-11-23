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Ближний Восток

Правительство ОАЭ назвало Цви Когана "гражданином Молдовы"

Дубай
Террористы
время публикации: 23 ноября 2024 г., 22:51 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 22:57
Правительство ОАЭ назвало Цви Когана "гражданином Молдовы"
AP Photo/Kamran Jebreili

Министерство внутренних дел ОАЭ опубликовало заявление в связи с исчезновением раввина Цви Когана.

При этом называет его исключительно гражданином Молдовы.

"Министерство внутренних дел сообщило, что получило сообщение от семьи гражданина Молдовы по имени Цви Коган, в котором говорится, что он пропал без вести и не выходит на связь с прошлого четверга.

Министерство подтвердило, что релевантные органы немедленно начали поисковые и следственные. Оно также призывает полагаться на официальные источники информации и не прислушиваться к злонамеренным слухам или вводящим в заблуждение новостям, направленным на то, чтобы вызвать хаос в обществе".

Ближний Восток
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